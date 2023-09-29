Російська армія зранку 29 вересня завдала ракетного удару по Миколаєву. Ракети влучили в об’єкт інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram. Близько 4:13 росіяни завдали ракетного удару. Було влучання у об’єкт інфраструктури на околицях міста. "Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45", – йдеться у повідомленні.Детальна інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється. Інформації про постраждалих немає.Вибухи у МиколаєвіЯк ми раніше повідомляли, цієї ночі у Миколаєві пролунали щонайменше два потужні вибухи. В області лунала повітряна тривога. У мережі повідомляють про нібито удар "Іскандерів", а Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.Варто зазначити, що ввечері 27 вересня окупанти також вдарили по Миколаєву ракетою. За даними Миколаївської ОВА, було влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.