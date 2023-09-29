Колишній президент США Дональд Трамп передумав просити про передачу справи щодо втручання у вибори в штаті Джорджия до федерального округу, де її могли би розглядати більш лояльні присяжні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.Адвокат Трампа Стівен Садоу заявив, що його підзахисний вірить у те, що суд "повністю захистить конституційне право Трампа на справедливий суд" і гарантує йому "належну судову процедуру під час розгляду справи".Прокуратура округу Фултон, де розглядатиметься справа, відмовилась від коментарів.Судові справи проти ТрампаЗараз Трампу висунуто понад 90 кримінальних звинувачень за кількома справами: щодо виплат 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриву виборів 2020 року та неправомірного розпорядження секретною інформацією після того, як він залишив посаду. Крім цього, напередодні президентських праймеріз 2024 року розпочнеться суд над Трампом стосовно справи про штурм Капітолія.Кілька тижнів тому деякі фігуранти справи про підрив виборів просили про передачу справи у федеральний суд, адвокати Трампа заявляли, що він теж так зробить. Справа в тому, що округ Фултон називають "оплотом демократів", тоді як у федеральному суді серед присяжних є більше республіканців.Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.