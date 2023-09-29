Сьогодні, 29 вересня, в Україні буде все так само тепло, як і останніми днями. Щоправда, на півдні погоду зіпсує сильний вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."П’ятниця буде в Україні такою ж симпатичною, як і четвер) Скрізь – антициклон, сухо, сонячно, тепло", – розповіла вона.При цьому, попри "теплий" прогноз, як зазначила Діденко, на півдні України є ймовірність сильного східного вітру."Максимальна температура повітря становитиме +23…+29 градусів", – додала вона.Що стосується Києва, то в столиці буде "багато сонця і тепла". Протягом дня передбачається близько +25 градусів.Погода в жовтні та листопаді 2023 в УкраїніПогода в Україні в жовтні 2023 буде теплішою за норму. Середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Щодо опадів, то їх у другий місяць осені випаде в межах норми.При цьому прогноз погоди на листопад 2023 менш сприятливий, ніж минулого сезону. Суттєвих опадів у листопаді не прогнозується. Докладніше – у матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.