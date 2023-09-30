Гороскоп на жовтень обіцяє деяким знакам Зодіаку великі проблеми у житті. Цей період буде не буде приємним для них, але можуть виникнути проблеми на роботі та особистому житті.Кому варто бути обережним, щоб вберегтися від негараздів, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал Spiritualify.ТелецьАстрологи прогнозують, що у жовтні Тільці стануть найкращою версією себе, але на шляху до цього стоятимуть дуже непрості рішення. Може виникнути конфлікт з людьми, яких ви вважали надійними. Вам може знадобитися допомога оточення. Також будьте обережні, щоб попросити про неї у "не тих" людей – вони можуть використати момент вашої уразливості проти вас.В особистому житті можливі зміни, проте все буде складно. Тим, хто в пошуку ідеалу, зможе зустрітися з таким у найнесподіваніший момент. ЛевНаступний місяць для представника цього знаку буде дуже важким. З рук все буде валитися і можна втрати величезну суму грошей через свою необачність.До того ж емоційність Левів значно зросте найближчим часом. Вони встряватимуть у конфлікти та сваритимуться з близькими. Варто бути більш обережним з рідними людьми, щоб зберегти контакт.Якщо Лев здолає всі випробування, які скоро зваляться на нього, то через деякий час він зможе побачити як справи йдуть вгору і їхні прибутки будуть збільшуватися.РибиПредставник цього знака Зодіаку ризикує найближчим часом вскочити у справжню халепу. Довірливим Рибам важко відрізнити добрих людей від недоброзичливців, а тому хтось може скористатися ними.Тому у жовтні астрологи радять відкинути усі свої емоції та приймати важливі рішення. Не давайте у борг малознайомим людям, а також уважно віднесіться до усіх фінансових операцій, адже є ризик втратити кошти.В особистому житті через гордість можливі проблеми. Зокрема, через не бажання поступитись у чомусь ви можете втратити близьку вам людину.Раніше ми повідомляли, кому із знаків Зодіаку жовтень принесе нове кохання.Також читайте, на які знаки Зодіаку чекає успіх у фінансах вже буквально завтра-післязавтра.