Погода в Україні вже готується псуватися: сьогодні опади нагадають про себе на крайньому заході. А наповну негода розгуляється вже у неділю, 1 жовтня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."Без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ", – говорять про погоду на сьогодні синоптики.При чому, вранці на Прикарпатті, Рівненщині та Сумщині подекуди туман.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень в Україні 22-27°, на високогір’ї Карпат 15-20°. Яка буде погода у неділю?У неділю, 1 жовтня, прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі."На сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю втримається суха сонячна погода. Температура повітря після тривалого тепла 1 жовтня знизиться, +16….+20 градусів", – розповіла Діденко.Докладніше – у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.