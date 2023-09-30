1 жовтня розпочинається епідеміологічний сезон грипу. Цьогоріч медики очікують 4 штами. Лікарі закликають українців вакцинуватися, аби не допустити ускладнень від хвороби.Про те, чим небезпечний грип для дітей і як правильно їх вакцинувати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку педіатра Вікторії Сіротіної в Instagram.Чим небезпечний грип для дітей"Грип - це не просто ГРВІ, це важке респіраторне, вірусне захворювання, що може спричинити легку або важку хворобу, іноді може призвести до важких ускладнень та летальних наслідків", – каже педіатр.Найкращий спосіб запобігти захворюванню та ускладнень від грипу - щорічно робити щеплення.Які прояви грипу: лихоманка та озноб кашель біль у горлі нежить або закладеність носа болі в м’язах або тілі в’ялість біль у животі блювота, діарея

Які вакцини краще вибирати від грипу цього року (фото: Instagram/doctor_sirotina)Коли потрібно проводити вакцинацію дітейВакцинувати дитину проти грипу можна у віці від 6 місяців. При першій вакцинації треба вколоти дві дози з інтервалом 4 тижні. Далі потрібно давати 1 дозу щороку.Починаючи з 9 років, навіть, якщо це перша вакцинація в житті, то треба колоти 1 дозу і повторювати її щороку.Вакцинація проводиться внутрішньом’язево дітям до трьох років у стегно, старшим – у плече.Провести вакцинації можна у приватній клініці за попереднім записом. Нагадаємо, що імунітет виробляється протягом 3 тижнів після вакцинації. Ціни на вакцинацію у Києві стартують від 700 грн.

Ціни на вакцинацію від грипу у Києві (скриншот)Раніше ми писали про те, коли і як потрібно вводити гриби у раціон дітей.Читайте також про те, які два правила допоможуть дитині менше хворіти у колективі.