Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроекту про додаткові витрати, щоб запобігти “Шатдауну”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN."Я думаю, якби у нас був "чистий" проєкт, без України, ми, ймовірно, змогли б це зробити. Гадаю, якщо Сенат вставляє туди Україну і зосереджується на Україні, а не на Америці, то це може спричинити реальні проблеми", – заявив спікер-республіканець. Маккарті додав, що якщо Сенат представить законопроект "у такому вигляді", як він є, де зазначені кошти для України, це, ймовірно, призведе до припинення роботи американського уряду."Шатдаун" – це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.Допомога Україні від США та урядовий "шатдаун"Президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас в боротьбі з російськими загарбниками.Цей запит отримав двопартійну підтримку у Сенаті. Однак в палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов’язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва і за бюджет досі не проголосували.Президент США Джо Байден закликав республіканців із Палати представників вжити заходів і "почати робити свою роботу", щоб запобігти "шатдауну". Він розкритикував Маккарті і попередив, що припинення роботи уряду матиме далекосяжні наслідки. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.