Над російським Бєлгородом та областю сьогодні вночі, 30 вересня працювали сили протиповітряної оборони. Повідомляють про нібито збиття повітряних цілей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова в Telegram. Очільник регіону заявив, що система ППО спрацювала над Бєлгородом та Бєлгородським районом, повітряні цілі нібито збиті на підльоту до міста.Він додав, що оперативні служби уточнюють наслідки, а постраждалих та руйнувань буцімто немає. Згодом у Міноборони РФ заявили, що Україна буцімто атакувала Бєлгородську область з реактивної системи залпового вогню "Ураган"."Черговими засобами ППО над Білгородською областю було знищено у повітрі всі 9 снарядів", – йдеться у повідомленні."Бавовна" в РосіїУ Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні "нальоти дронів".Зокрема, сьогодні вночі, 30 вересня в селищі Погар Брянської області чули звук вибуху. Після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа, а цілий населений пункт залишився без світла.А вночі 28 вересня в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію та один із трансформаторів спалахнув". В результаті без світла залишилося п’ять населених пунктів та лікарня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.