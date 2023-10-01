29 вересня Місяць перейшов у свою повну фазу та розпочав коридор затемнень. На кожен зі знаків Зодіаку він вплине по-різному, проте Повня завжди означає завершення.Чого очікувати знакам Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис академії астрології “Spica”.ОвенВи можете завершити якісь стосунки, однак не засмучуйтеся. Цей фінал стане початком для чогось нового у вашому житті.ТелецьНа вас чекає завершення навчання, яке допоможе вам ділитися знанням і досвідом зі світом. Саме ці нові вміння відкриють те, чим ви можете бути корисними іншим.БлизнюкиЯкщо в цей період у вас є певна групова діяльність, вона добігає свого завершення. Те саме може стосуватися особистих стосунків з оточенням.РакНастав час підбити підсумки у вашій роботі. Чітко проаналізуйте, що вам вдалося зробити за цей проміжок часу. Не забудьте винагородити себе за результати.ЛевОстаннім часом ви могли мати справу з оформленням певних документів, тому незабаром їх отримаєте. Те саме стосується поїздок чи переїздів – ви нарешті отримаєте результат.ДіваДля вас повний Місяць принесе фінансову вигоду. Якщо ви укладали грошові угоди з іншими людьми чи чекали на виплати коштів від партнерів, скоро це станеться.ТерезиНастав час поставити крапку в якихось стосунках. Зрозумійте, що саме заважає вам рухатися далі.СкорпіонВам зірки прогнозують завершення роботи, яка стосувалася надання послуг іншим. СтрілецьДля вас повний Місяць настав у п’ятому домі, тому може принести творчий проєкт чи поповнення в родині.КозорігВи можете завершити ремонт вдома чи переїхати у нове помешкання. А також підбивати підсумки здобутків чи стосунків у сім’ї. Якщо останнім часом ви разом йшли до якоїсь цілі, у цей період досягнете її.ВодолійПредставники цього знаку зможуть завершити бюрократичні запитання та отримати бажані папери.РибиДля вас зірки підготували фінансовий результат після якоїсь великої справи.Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку зустріне кохання вже у жовтні.Читайте також, які дні в жовтні є вдалими та невдалими за календарем.