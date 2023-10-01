Сьогодні, 1 жовтня, в низці областей очікуються короткочасні дощі. Також місцями можливі й пориви вітру.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."У північних, Вінницькій, вночі й у західних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території невелика хмарність, без опадів", – пише пресслужба.Зазначається, що вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.Температура: на заході коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +17 до +20 вдень; на півночі коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +18 до +21 вдень; на півдні коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +25 до +27 вдень; на сході коливатиметься від +10 до +12 вночі й від +24 до +27 вдень.

Фото: погода на 1 жовтня (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі +9 – +14, вдень +16 – +21, а в Києві – вночі +12 – +14, вдень близько +20.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.