Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 жовтня масовано атакувала Черкаську область дронами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табуреця в Telegram.Російські війська завдали масованого удару ударними безпілотниками по Черкаській області. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. В Черкаській ОВА зазначили, що внаслідок атаки виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно. "Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби", – заявив Табурець.В ОВА опублікували фото наслідків російської атаки по Черкаській області: Атака по Україні 1 жовтняУ низці областей України сьогодні вночі, 1 жовтня оголосили про повітряну тривогу. Повітряни сили ЗСУ попередили про загрозу атака ракетами і дронами. Вибухи пролунали в Харкові, Одесі та Запоріжжі. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.