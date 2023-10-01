Росія знову атакувала південь України безпілотниками по типу “Шахед”. Силам ППО вдалось збити понад 15 безпілотників.Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.За її словами, оперативна обстановка на півдні України залишається досить напруженою. Попередньо, сили ППО у регіоні вночі збили щонайменше 15 дронів."Південні регіони знову опинились під дроновою атакою змішаного типу. Ворог намагався плутати маршрути, максимально навантажувати нашу систему протиповітряної оборони. В нашій зоні відповідальності знищено щонайменше 15 ударних безпілотників типу "Шахед", переважна більшість в Одеській області - 14, і один у Миколаївській", – сказала вона.Гуменюк розповіла, що на жаль у Миколаївській області зафіксовано влучання в складські приміщення, там триває рятувальна операція – гасіння пожежі. Інформації про потерпілих не надходило.Атака по Україні 1 жовтняУ низці областей України сьогодні вночі, 1 жовтня оголосили про повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атака ракетами і дронами. Вибухи пролунали в Харкові, Одесі та Запоріжжі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.