Ситуація на південь від Роботиного “нестабільна, складна і динамічна”, оскількі важливі польові укріплення там неодноразово переходили із рук в руки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Аналітики зазначають, що росіяни регулярно проводять в цьому районі тактичні контрнатаки – це частина їхньої "глибокої оборони" проти наступальних операцій ЗСУ.Аналіз фото і відеоматеріалів показує, що деякі тактично важливі об’єкти і укріплення на південь від Роботиного неодноразово переходили від однієї сторони до іншої."Повідомлення про продовження присутності російських військ у західних і центральних траншеях свідчить про те, що тактична ситуація в цьому районі є складною та динамічною", – заявили в ISW. Ситуація на фронтіЗа даними Генштабу, росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки під Бахмутом. Тим часом українські військові продовжують вести наступ на двох напрямках фронту.Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ дещо просунулись в районі Роботиного, тоді росіяни накопичують війська на лінії Куп’янськ-Лиман.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.