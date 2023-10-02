Вночі 2 жовтня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу – Повітряні сили попередджають про ракетну небезпеку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.Станом на 4:48 карта тривог виглядає так: Причина тривогиВ Повітряних силах попередили мешканців зазначених областей про ракетну небезпеку. В КМДА та регіональних ОВА закликали мешканців пройти до укриттів та не знімати роботу ППО."Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", – пізніше написали в ПС.Відбій тривогиВ Повітряних силах оголосили про відбій тривоги по всіх областях.Попередня нічна атакаРосійські окупанти в ніч на 1 жовтня вчергове атакували Україну "шахедами" – 16 із 30 вдалося збити.Так, дрони вдарили по місту Умань Черкаської області. Під ударом ворога була промислова інфраструктура. Крім цього, у Кривому Розі внаслідок атаки дронів пошкоджена цивільна інфраструктура. Зазначається, що окупанти ударили по промисловості.Також під ударом ворога опинились Харків та Миколаївська область.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.