Вночі 2 жовтня росіяни знову атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Чотири “шахеди” збили, але є і влучання.Про це заявила речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк під час телемарафону, передає РБК-Україна.Вона заявила, що за ніч ворог застосував 18 КАБів, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру та житлові райони."Пошкоджено і лікарню, і об’єкти кричної інфраструктури", – заявила вона.При цьому, атака дронами була не дуже масована, вірогідно, росіяни намагались розвідати місцезнаходження ППО, зазначила Гуменюк. "Шахеди" запускали з південно-східного напрямку, однак маршрут був "не зовсім звичним"."В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя. Там 3 дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру - заводи сільськогосподарського підприємства", – повідомила Гуменюк.Нічна атака 2 жовтняВ ніч на 2 жовтня масштабну повітряну тривогу оголошували аж двічі. Перший раз через ракетну та дронову небезпеку. Тоді "червоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. До того ж, в Кривому Розі лунали вибухи.Другий раз оголошували тривогу в Києві та ряді інших областей, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.