Військові Сил спеціальних операцій (ССО) завдали ніщивного удару окупантам в живій силі на східному напрямку фронту. Зокрема, самі бійці назвали минулу добу “продуктивною”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО."На східному операційному напрямку за одну добу бійцями ССО було знищено 27 окупантів, ще 10 зазнали поранень", – йдеться в повідомленні.Крім того, вдалося вивезти з ладу самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона"."На відео окремі кадри роботи операторів. Це була продуктивна доба!" – додали в ССО.Робота ССО України на фронтіРаніше Сили спеціальних операцій (ССО) виявили польовий склад окупантів на Запорізькому напрямку. Також бійцям вдалося знищити п’ять БМП та дві вантажівки ворога.У вересні бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили російську гармату "МСТА-Б" зі снарядами "Краснопіль". Один такий снаряд коштує 40 тисяч доларів.Крім того, у червні бійці Сил спеціальних операцій (ССО) здійснили вилазку до тилу ворога. Пробравшись у окопи окупантів, вони знищили 10 військових російської армії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.