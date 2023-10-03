Французька компанія Turgis & Gaillard підписала договір з українським підприємством “Антонов” про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LaTribune.Як повідомляє видання, угода була підписана під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Києва 28 вересня.За словами президента та засновниці Turgis & Gaillard Фанні Тюржі, безпілотник "має злетіти в Україні наступного року".Вона уточнила, що після підписання угоди, українська і французька сторона мають узгодити всі наступні дії на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб почати виробляти безпілотника. Зокрема потрібно визначитися з місцем для збирання дрона та вирішити, яке французьке та українське обладнання обрати для цього БПЛА.Тюржи також наголосила, що Aarok, який випускатиме "Антонов", не піде на експорт. Дрон призначається лише для Збройних сил України.Французький безпілотник Aarok Дрон Aarok - це безпілотник середньої висоти та великої витривалості, що несе різні датчики та озброєння залежно від місії. Максимальна швидкість дрона - 463 км/год. Він може літати протягом 30 годин і не вимагає підготовленої інфраструктуриБезпілотник презентували на Паризькому авіасалоні у червні 2023 року. Україна підписала контракти з французькими компаніями28 вересня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню разом з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки прибули з візитом до Києва.Представники близько двадцяти компаній, які займаються виробництвом військової техніки (бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінування) підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри або меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями.У Міноборони Франції зазначили, що це "свідчить про мобілізацію французьких промислових ноу-хау на підтримку Києва".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.