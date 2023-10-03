Погоду в Україні 3 жовтня диктуватиме антициклон Sonja. Тому буде тепло, сонячно та без дощів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."3 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує", – розповіла вона.Синоптик зазначила, що сьогодні буде досить тепло, протягом дня +17…..+23 градуси. "Щоправда, вночі значно свіжіше, +6…+11 градусів", – додала Діденко.Погода в Україні до кінця тижняЯк розповіла Діденко, 4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі. 5 жовтня очікується "суха пауза"."6, 7 та 8 жовтня чергові атмосферні фронти почнуть "шастати" нашою територією (окрім південної частини), тому дощів побільшає", – попередила синоптик.Заморозки в УкраїніРаніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що найближчим часом в Україні очікується погіршення погоди, до заморозків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.