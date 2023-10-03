Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй дала дозвіл на розгортання збройних багатонаціональних сил на Гаїті для боротьби з місцевими бандами, які фактично контролюють частину країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За резолюцію проголосували 13 членів ради, Росія і Китай утрималися. Очолить місію Кенія, яка пообіцяла надати 1000 своїх поліцейських.

Зазначається, що сили багатонаціональної підтримки перебуватимуть на Гаїті 12 місяців з можливістю подовження терміну.Ситуація на Гаїті

Ворогуючі банди контролюють більшу частину столиці країни Порт-о-Пренса, де розташовано головний порт. Таким чином вони перекривають життєво необхідні лінії постачання до решти країни.

Зазначається, що члени банд тероризують місцеве населення, змусивши близько 200 000 людей покинути свої домівки на тлі регулярних вбивств, зґвалтувань, підпалів тощо.

Військова місія має прийти на допомогу місцевим силам безпеки, які хоч і отримують міжнародну підтримку, але залишаються в меншості та з гіршим озброєнням, ніж бандити.

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