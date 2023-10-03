Матч другого кола турніру WTA 1000 у Пекіні між українською тенісисткою Лесею Цуренко (№49 WTA) і росіянкою Веронікою Кудерметовою несподівано перервали під час другого сету.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.Яка причина зупинки поєдинкуЦуренко взяла перший сет у матчі другого кола China Open 2023 проти Кудерметової - 6:3.В другому сеті українка також домінувала. Але раптово у столиці Китаю почався дощ. Через негоду організатори були змушені зупинити поєдинок.

Скриншот з трансляціїВсі глядачі теж розійшлися з трибун, аби не мокнути.

Скриншот з трансляціїЯк тільки-но злива закінчиться і спортсменки зможуть продовжувати поєдинок – вони повернуться на корт Moon.Нагадаємо, що українка Марта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу і вперше зіграє у третьому колі турніру WTA 1000.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.