Окупанти продовжують скаржитися на брак озброєння та обладнання. А також на своє командування, яке не реагує на підлеглих та не виконує свої обіцянки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Зокрема у російському батальйоні "Восток" скаржаться на те, що військове командування не виконує обіцянки. Там заявили, що з початку повномасштабного вторгнення особовий склад воював на передовій замість того, щоб виконувати функції "зачистки" після штурмів.У батальйоні "Восток" стверджували, що за останні 19 місяців бойових дій 31 військовослужбовець загинув у боях і 151 отримав поранення. Окрім цього російські військові скаржаться на те, що командування недостатньо нагороджує батальйон за його самовідданість у складі російського оперативно-тактичного з’єднання. "Каскад".Росіяни заявляють, що на куп’янському напрямку війська використовують застарілі автоматичні зенітні установки С-60 1950-х років. При цьому користувачі соцмереж поставили під сумнів кадри російського Міноборони, на яких показано, як російські сили використовують гармати С-60, і запитали про вік цих систем. Однак командування заявило, що не сумнівається в ефективності радянського озброєння.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.