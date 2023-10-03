Державний департамент США побачив, що останніми тижнями Україна вживає “агресивних заходів” для подолання корупції.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепартаменту США Метью Міллера.Він зазначив, що члени Конгресу США і члени ЄС вимагатимуть антикорупційних заходів в Україні."Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда", – сказав речник.Міллер наголосив, що з таким сусідом, як Росія, Україна має будувати міцну економіку. "Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена в різних секторах економіки", – підкреслив він.Також Міллер повідомив, що Держсекретар США Ентоні Блінкен спілкувався про боротьбу з корупцією з президентом Володимиром Зеленським."Таємна стратегія" щодо УкраїниВидання Politico повідомило, що чиновники адміністрації президента США Джо Байдена підготували конфіденційну стратегію щодо України. Зокрема, в ній йдеться, що в США значно більше стурбовані корупцією в Україні, ніж це озвучують публічно.Як пише видання, у "делікатній, але несекретній" версії довгострокового плану США викладаються численні кроки, які Вашингтон робить, щоб допомогти Києву викорінити посадові злочини та іншим чином реформувати низку українських секторів.У ньому наголошується, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти вторгнення Росії, і що Київ не може відкладати зусиль у боротьбі з корупцією.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.