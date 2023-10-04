Уряд Британії вивчає можливість оренди в’язниць в Естонії для розміщення там британських ув’язнених.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.За даними видання, на такий крок влада має намір піти через дефіцит тюремних камер. Раніше міністр юстиції Британії Алекс Чок, виступаючи на з’їзді правлячої Консервативної партії в Манчестері, заявив, що влада планує внести зміни до законодавства, щоб злочинці, засуджені в Англії та Уельсі, могли відбувати покарання за кордоном.Причиною такого рішення він назвав "переповненість" установ пенітенціарної системи у Сполученому Королівстві. The Times вказує, що британська влада, просуваючи ідею про відправлення злочинців для відбування покарання до закордонних в’язниць, посилається на подібний досвід Бельгії та Норвегії.Що передувалоВ останні роки Бельгія та Норвегія через брак місць у своїх в’язницях орендують камери у пенітенціарних установах Нідерландів. Близько 500 бельгійських злочинців, засуджених до в’язниць, утримуються у в’язниці голландського міста Тілбург. За порядком у в’язниці стежать голландські охоронці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.