Сьогодні, 4 жовтня, в Україні буде погода, яка сильно нагадуватиме погоду влітку. До того ж, попри атмосферний фронт, який перетне територію України, опадів у більшості регіонів чекати не доводиться.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Так, вдень в північних областях місцями очікуєтьчя невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів."Температура вночі 8-13°, на сході та південному сході країни 4-9°; вдень 17-22°, у центральних та південних областях 21-26°", – йдеться в повідомленні.Крім того, вітер буде західний, південно-західний, 7-12 м/с, в західних, вдень і в північних та центральних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Погода в жовтні 2023 в УкраїніЗа словами кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, у жовтні погода в Україні є досить мінливою. Крім того, типовим явищем для жовтня є заморозки в Україні. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура жовтня становитиме 6-13° тепла. Абсолютний максимум температури становить 26-34 градусів вище за нуль.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.