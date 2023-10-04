Національний банк України оприлюднив довідкове значення курсу гривні до долара за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку 4 жовтня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.Воно становить 36,6034 грн/долар, що лише на 1 копійку вище порівняно з офіційним курсом НБУ на 4 жовтня (36,5901 грн/долар). Наступним кроком НБУ стане встановлення офіційного курсу на 5 жовтня. Цей курс суттєво не відрізняється від довідкового курсу.Дані торгів на міжбанку свідчать, що курс сьогодні впав до 36,575-36,62 (купівля-продаж).

www.udinform.comКурс НБУНаціональний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.НБУ після відмови від фіксованого курсу встановив на 4 жовтня новий курс за наслідками торгів на міжбанківському валютному ринку на такому рівні: 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн).Як заявив за підсумками першого дня дії нових правил глава НБУ Андрій Пишний, перехід до нового режиму викликав зростання попиту на валюту на міжбанку. НБУ продав 3 жовтня "скільки потрібно", щоб задовольнити цей попит та стабілізувати ситуацію.Як заявив заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук, обсяги продажу НБУ були "досить високими, вищими, ніж зазвичай", що було очікувано центробанком.Ніколайчук також повідомив, що продавці в перший день притримували валюту, через що НБУ збільшив продаж з резервів.