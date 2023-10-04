Російські війська зазнають дефіциту кадрових військових для поповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби у ПДВ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.За даними аналітиків ISW, російські військові продовжують вербувати іноземних добровольців для служби у відносно елітних, але, ймовірно, підрозділах повітряно-десантних військ, що деградували після інтенсивних боїв.Одне з російських джерел 3 жовтня заявило, що у російських повітряно-десантних бригадах служать добровольці з Непалу. Крім того, в ISW раніше повідомляли, що кубинські добровольці також проходять службу в 106 дивізії ПДВ російської армії.Ключові висновки ISW: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час телефонної конференції з російським військовим керівництвом виділив дивну групу російських збройних формувань, які діють на західному напрямку Запорізької області. Російські війська запровадили підрозділи "Шторм-З" у складі звичайних російських підрозділів для проведення контратак проти українських успіхів на ключових ділянках фронту. Українські війська 3 жовтня продовжили наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області. Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, а також на лінії Авдіївка-Донецьк. Майже половина всіх окупаційних "чиновників" вищої та середньої ланки в окупованих районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей – це вихідці з Росії.Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.