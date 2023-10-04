Бійці спецпідрозділу Служби безпеки України, які чинять супротив російській агресії на куп’янському напрямку, отримали авто, які їм необхідні – 2 пікапи та мікроавтобус. Передала транспорт вартістю 2 млн гривень компанія “Метінвест” в рамках мілітарної ініціативи “Сталевий фронт”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.Як йдеться в повідомленні компанії, військові часто звертаються саме за автомобілями з високим кліренсом, адже вони зручні для виконання різних задач. Саме тому компанія передає бійцям саме пікапи та позашляховики."Сталевий фронт" від початку бойових дій поставив в армію вже понад 400 автомобілів, тому що вони були потрібні тоді, а зараз тим більше. Також ми передали вже понад 1500 дронів – тому що без "очей" на фронті не можна ніяк", – каже керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз. Нагадаємо, нещодавно компанія передала українським бійцям 230 FPV-дронів, 5 коптерів DJI Mavic 3Т, а також 3 дрони-розвідники Sirko. Загальна вартість техніки складає 4 млн грн.Всього від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.