Енн Гетевей завжди вміла здивувати своїми вбраннями публіку, оскільки вона має смак та відчуття стилю. Акторка ніколи не була схожою на когось, навіть, коли одягалась за останніми трендами.РБК-Україна (проект Styler) розповідає про неймовірне поєднання трьох головних трендів осені в образі Енн Гетевей.При написанні даного матеріалу використовувалися такі джерела: Insider, Instagram Ерін Уолш, сайт магазину SSENSE.Енн Гетевей поєднала в одному образі три модних тренди У цей вівторок, Енн завітала до ефіру ранкового шоу "Добрий ранок, Америка" у дуже модному вбранні. Її костюм поєднав у собі три модних тренди цього сезону. А саме корсет, блейзер та цікаві та нестандартні варіації джинсових тканин. Гетевей обрала костюм від Dion Lee, який, власне і поєднав у собі всі ці тренди. Такий модний експеримент, звісно, вдався, оскільки в ньому Енн виглядає дуже стильно, сучасно і навіть трохи з викликом. До того ж свій образ акторка доповнила прикрасами від Bulgari, окулярами від Versace, туфлями на високих підборах з гострим носком від Santoni. Відомо, що цей образ для Енн створила Эрін Уолш і вона хотіла, щоб цей образ виглядав корпоративно та водночас стильно. Так і вийшло, а локони лише додали цьому луку впевненості та шарму. Варто зазначити, що цей костюм виділяє джинсова вставка, яка додає сучасності образу Енн та поєднує і офісний стиль й вуличний. А поєднання цих модних напрямків є трендом 2022-2023 років як у простій, так і у високій подіумній моді. Вартість костюма Енн Гетевей Костюм, який був на Енн Гетевей в ефірі ранкового шоу з Мерісою Томей, вартує 3285 доларів. У магазині SSENSE його можна придбати частинами. Окремо піджак коштує 1865 доларів, а от брюки 1400 доларів.

Енн Гетевей у моlному вбранні (фото: instagram.com/erinwalshstyle)Раніше ми розповідали що Енн Гетевей показала, як виглядає в звичайному житті.