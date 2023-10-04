Нове озброєння в руках іранського режиму несе руйнування та хаос у країнах та регіонах, де Іран хоче збільшити свою роль. США мають намір задіяти всі можливі засоби, щоб притягнути Тегеран за це до відповідальності.Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг."Ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоб надалі притягнути іранський режим до відповідальності. І ми робитимемо це у тісній взаємодії з нашими союзниками та партнерами", – заявив пател.Представник Держдепу США додав, що використання іранської зброї, хоч би якою вона була, безумовно, створює додаткові ризики в розхитуванні ситуації в інших регіонах.У зв’язку з цим Пател нагадав, що за останні два роки адміністрація США звертала увагу, зокрема, на поглиблення військового партнерства між Іраном та Росією.За його словами, будь-яка нова потенційно нова система озброєнь у руках Тегерана збільшує потенційний ризик дестабілізації у країнах та регіонах за межами Ірану.Що передувалоНагадаємо, на початку вересня директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа заявляв, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе "Шахед".Вже наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський зазначав, що фактів продажу іранських ракет Росії поки що немає.Також наприкінці вересня в Ірані показали на параді новий безпілотник із "найбільшою дальністю у світі".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.