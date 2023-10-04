В Україні поновили можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані комплексами автоматичної фіксації, на офіційних ресурсах МВС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.Нагадаємо, що дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою: Офіційного сайту МВС Офіційного мобільного застосунку МВС – "Штрафи ПДР" для Android та IOS Telegram-бота "Штрафи ПДР"Офіційні сервіси дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.В МВС також додають, що знижка 50% надається при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.Як ще можна сплатити за порушення ПДР?Нагадаємо, що нещодавно у застосунку "Дія" знову стали доступними штрафи за порушення правил дорожнього руху. Їх можна сплатити через телефон.Іншими способами сплати за штрафи є: через термінал поліцейського в управлінні поліції через банківські термінали в касі банку або на його сайті Приват 24 Portmone EasyPay iPay Герц GospayТермінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.