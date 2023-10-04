4 жовтня 2023 року у церковному календарі відзначається день пам’яті священномученика Єрофея.Про те, що можна і не можна робити 4 жовтня, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, DayToday.У чому суть святаДо християнства його звернув апостол Павло. Також він присвятив Єрофея, який на той час був членом афінського ареопагу, у сан єпископа. Згідно з переказами Єрофій та єпископ Діонісій, пам’ять якого згадується напередодні, були присутні під час поховання Діви Марії. Загинув священномученик від рук язичників.Прикмети 4 жовтня Яка погода цього дня, така протримається ще місяць. Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер – зима буде холодною. Якщо у норах кротів багато соломи – зима буде суворою. Домашній птах сильно линяє – скоро настане зима Мало грибів та багато горіхів – до суворої та сніжної зими. Якщо вдень холодно, а до ночі потеплішало – варто чекати на негоду. Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.В цей день лікували мастит у жінок, які годують грудьми. Вони закопували яєчну шкаралупу в землю, потім варили у святій воді та читали змови. Потім воду давали пити жінці з маститом.Що заборонено робити 4 жовтня Заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями. Цього дня намагаються не грати весілля, інакше шлюб буде недовгим. Не позичайте сьогодні гроші, інакше потім їх вам дуже довго не повернуть. До речі, раніше ми писали про те, які важливі свята ми відзначатимемо у жовтні 2023 року.А ще розповідали про те, які дні у жовтні будуть вдалими, а які небезпечні.