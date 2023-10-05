Влада Італії ідентифікувала особи всіх загиблих внаслідок аварії автобуса поблизу Венеції. Серед жертв – 9 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnsa.За даними префектури Венеції, серед 21 загиблих 9 українів, 4 румуни, 3 німців, 2 португальців, хорват, південноафриканець та італієць. Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих, серед них є 5 громадян України.Слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, щоб відновити послідовність подій. Що відомо про падіння автобуса із туристами біля ВенеціїПоблизу італійської Венеції в районі Местре автобус з 40 туристами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів.Як наслідок 21 людина загинула. Серед жертв двоє дітей. Попередньо місцеві ЗМІ писали, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій.За однією з версій ДТП, які називають в медіа, водієві стало погано, за іншою – в автобусі щось спалахнуло ще перед аварією. Однак свідки, опитані поліцією, другої версії не підтверджують.В Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що в цій аварії загинуло 4 українців і ще 4 отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.