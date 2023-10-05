Більшість російських окупантів, яких взяли у полон українські захисники, хотіли б повернутися додому.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону."Більшість полонених (росіян – ред.) хотіли б повернутися. Так чи інакше йдеться про обмеження волі", – сказав він.При цьому Юсов наголосив, що українські табори для військовополонених є зразковими стосовно багатьох ситуацій. Тим більше, якщо їх порівнювати з тими умовами, в яких перебувають українські полонені захисники на території держави-агресора.Попри це більшість загарбників зголошуються повертатися додому.Полонені росіяниРаніше у ГУР розповідали, що завдяки успішним діям ЗСУ щодня в український полон потрапляють десятки російських солдатів та офіцерів.До того ж, після того, як російський пілот перегнав до України вертоліт Мі-8, кількість росіян, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%.Також нагадаємо, що нещодавно українська розвідка провела спецоперацію "Бариня", в ході якої завербували російського кадрового військового. Він вивів ще 11 загарбників, які теж захотіли здатися у полон.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.