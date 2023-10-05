Гороскоп на жовтень обіцяє всім знакам Зодіаку насичений та активний місяць. Хтось буде зайнятий розв’язанням важливих питань з фінансами, хтось матиме багато роботи, а деяким доведеться більше часу приділити особистим стосункам, бо там намітилися проблеми.Кому зі знаків Зодіаку варто бути обережнішими в особистій сфері, щоб уникнути неприємностей, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на JoyPup.ТелецьВам варто бути у жовтні уважнішими до своїх почуттів. Ймовірно, ви почуватиметеся не дуже впевнено або відчуєте, що партнер від вас віддаляється. Ваш найкращий союзник у такій ситуації – це спілкування. Не бійтеся висловлювати свої почуття та страхи.РакСередина осені дасть вам глибоке розуміння свого внутрішнього світу. І вам доведеться замислитися над тим, чого ви насправді хочете від стосунків. Можливо, ви зрозумієте, що вам потрібні зміни чи навпаки – ви усвідомлюєте цінність тих стосунків, які є у вас зараз.СкорпіонУ жовтні вам доведеться переосмислити свої стосунки. Не виключено, що вам знадобиться більше простору або навпаки, ви захочете зближення з вашим партнером. Ті, хто перебуває у пошуку, зіткнутися з несподіваними та глибокими почуттями до когось, хто вже давно поряд.КозерігНайближчим часом ви відчуєте деяку дистанцію з близькою людиною. Не варто лякатися, це тимчасове явище. Вам варто більше спілкуватися з партнером та відкрити йому свої почуття. Відкритість та відвертість стануть ключем до взаєморозуміння та гармонії. А в самотніх Козерогів будуть можливості для нових знайомств і тут найголовніше – не закриватися від світу.До речі, раніше ми писали про те, які 4 знаки Зодіаку ухвалять у жовтні важливе рішення.А ще розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку жовтень принесе нове кохання.