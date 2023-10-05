Завтра, 5 жовтня, в Україну прийде антициклон Tora. Дощів очікувати не варто, але в Україні всюди холоднішає.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Опадів не передбачається, повсюди буде суха погода. Хіба вночі та вранці на південному сході України місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря потихеньку "з’їжджає" вниз, хоча ще порівняно комфортна", – розповіла вона.Зокрема, за даними синоптика, у четвер впродовж дня в більшості областей очікується +17…+22 градуси, на півдні місцями до +22…+24 градусів."Вночі, звичайно, вже відчутно холодно: +6…+10 градусів, на півдні +10…+15 градусів. Виняток – Крим та Запоріжжя, де буде +8…+10 градусів", – додала вона.Що стосується Києва, то у столиці 5 жовтня опади малоймовірні."Вночі +8…+11 градусів, вдень +16…+19 градусів", – розповіла Діденко.Погода в жовтні 2023 в УкраїніЗа словами кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, у жовтні погода в Україні є досить мінливою. Крім того, типовим явищем для жовтня є заморозки в Україні. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура жовтня становитиме 6-13° тепла. Абсолютний максимум температури становить 26-34 градусів вище за нуль. Детальніше про погоду на другий місяць осені в Україні – читайте у матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.