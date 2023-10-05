Артилерійських обстрілів росіян на південному напрямку фронту стає менше. Тим часом українські військові знищили три човни з диверсійно-розвідувальними групами окупантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.“Обстрілів ворога стає ще менше, за кількістю це 60+, але використовують вони набагато менше снарядів. Понад 300 снарядів на 60 обстрілів – це значно нижча щільність, ніж була. Певною мірою це відбувається і внаслідок нашої бойової роботи", - розповіла Гуменюк.За її словами, за добу ЗСУ знищили два польові пункти боєпостачання росіян та три човни з диверсійно-розвідувальними групами на півдні України.Речниця також повідомила, що російські війська на лінії фронту продовжують авіаційний терор. Лише за останню добу окупанти завдали три удари керованими авіабомбами.Російські ДРГЗазначимо, що ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях.Зокрема, 25 вересня у Куп’янському районі Харківської області, будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону. Однак прикордонники "Сталевого кордону" разом з бійцями ЗСУ витіснили окупантів за межі України.Також, вночі 1 серпня, російська ДРГ намагалася прорватися на українську територію з боку Росії. Це сталося у Чернігівській області. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.