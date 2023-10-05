Європа не зможе замінити Україні допомогу, яку надавали США. Проте ЄС збільшить підтримку.Таку заяву зробив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian. Боррель заявив, що рішення Конгресу США не включати додаткову допомогу Україн до бюджету є "безумовно, не гарною новиною, але я сподіваюся, що це не буде однозначною позицією США"."Україні потрібна підтримка Європейського союзу", – сказав дипломат, додавши, що ЄС збільшить підтримку, але Києву також потрібна допомога Вашингтону.Боррель підкреслив, що "Європа не може замінити США" у питанні допомоги Україні.Що цьому передувалоНагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.На тлі цього Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.