Найближчої зими очікується “багато атак” по Україні російськими ракетами та іранськими дронами. Тому Україна потребує захисту.Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар журналістам у Гранаді (Іспанія)."Важливо, щоб Україна мала захист на зиму, тому що взимку ми матимемо багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", – сказав він журналістам перед самітом.Окрім захисту України, на думку Зеленського, головне завдання – зберегти єдність у Європі."І я говорю не тільки про країни ЄС, у всій Європі. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків", – сказав президент.Поїздка Зеленського до ІспаніїУ четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.Президент уже встиг провести зустріч з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої вони обговорили новий пакет допомоги Україні. Зокрема, у новому пакеті допомоги Іспанії Україні – додаткові засоби ППО, артилерія та антидронові системи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.