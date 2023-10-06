Росія завдала чергового масового удару безпілотниками типу “Шахед” по півдню України. Силам ППО вдалось збити 11 дронів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня."Чергова масована дронова атака протягом ночі. Кілька груп ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог спрямував з Криму по різних регіонах України", – сказано у повідомленні.Силами протиповітряної оборони знищено три безпілотники в Одеській області та 8 у Миколаївській.Ворог в черговий раз використовував тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону."Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав’я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", – розповіли в Силах оборони півдня.Нічна атака 6 жовтняВ ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України - повітряну тривогу оголошували в східних, південних та центральних областях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.