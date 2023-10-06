Зіркове подружжя Бекхмемів люблять один одного підколювати на публіці, і за цим їх прихильники просто обожнюють спостерігати. Так, Девід грайливо закликав дружину Вікторію говорити правду, поки вона розповідала співрозмовнику історію свого народження.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на документальний серіал “Бекхем” від Netflix.Бекхем викрив дружину на обмані про просте походженняВ одному зі своїх недавніх інтерв’ю Вікторія Бекхем розмірковувала про своє непросте дитинство.Так, модель почала говорити, що вона та її чоловік виросли в сім’ях, які дуже багато працювали, і що вони, за її словами, з робітничого класу.

Вікторія розповідає про своє дитинство (фото: скріншот з Netflix)Однак Девід, який перебував у сусідній кімнаті, не міг пройти повз цієї репліки.Він заглянув з-за дверей і наполіг на тому, щоб Вікторія розповіла всю правду.

Девід Бекхем (фото: скріншот з Netflix)"Будь чесною!" – сказав Бекхем, вимагаючи відповіді від своєї дружини.Але Вікторія продовжила стверджувати, що в її словах нема брехні."На якій машині тато возив тебе до школи?", – запитав спортсмен кохану.Модель почала ухилятися від відповіді, розповідаючи про те, що її батько займався різними речами.Тоді ексфутболіст знову попросив дружину дати чесну відповідь.

Вікторія та Девід Бекхеми (фото: instagram.com/victoriabeckham)Вікторія відчула, що вона не таке проста, як здається, і відповіла: "Це непроста відповідь".Зрештою, красуня зізналася:"Окей. У 80-х у мого тата був Rolls-Royce".Нагадаємо, нещодавно Вікторія Бекхем розповіла про ймовірний роман Девіда, який ледь не поклав кінець їх шлюбу.Також ми писали, що зірка серіалу “Сексуальна освіта” закликала донатити на потреби українських дітей.