Погода в Україні сьогодні, 6 жовтня, буде місцями з дощами. Синоптики попереджають про можливі грози та шквальні пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніСьогодні по всій Україні мінлива хмарність. На лівобережній частині нашої країни очікуються невеликі дощі. Місцями можливі грози. На решті території без опадів.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на півночі та сході України прогнозуються шквали до 15-20 м/с.Температура повітря вдень буде у межах +14 +19 градусів. На півдні очікується +18 +23 градуси, а в Карпатах лише +9 +14.Вночі по всій країні похолодає. Стовпчики термометрів покажуть +7 +12 градусів, а в Карпатах +2 +7. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні теж мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, вдень дощів не очікується. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря вдень буде +14 +16, а вночі похолодає до +10 +12 градусів. Тепло закінчуєтьсяНагадаємо, наприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що тепло скоро закінчиться.Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.