У четвер, 5 жовтня, російські війська масовано атакували район Берислава Херсонської області. Ворог наніс п’ять авіаударов.Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram."Ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав", – розповів він.За його словами, інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.Перед цими масовваними ударами мешканців Херсону та області попереджали про активність ворожої авіації у повітряному просторі."Су-34/35 заходять на удар. Ймовірні ракетні обстріли! Знаходьтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги!" – писав Прокудін.Обстріли Херсона та областіЗ ранку четверга, 5 жовтня, у Херсоні лунали вибухи. Окупанти влаштували обстріл міста з лівого берега області, який досі залишається тимчасово окупованою територією, яку захопили російські війська. Пізніше стало відомо, що обстрілом в Херсоні окупанти вбили двох людей, зокрема працівника комунальної служби.Нагадаємо, за минулу добу окупанти 78 разів обстріляли Херсон і область, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По Херсону ворог випустив 25 снарядів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні. За добу двоє людей були поранені.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.