Українські бійці знищили комплекс відео-тепловізійного спостереження “Муром-П” на Слобожанському напрямку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.За його словами, підрозділ РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади "Vidar" за сприяння 2-ої прикордонної комендатури швидкого реагування "Сталевого Кордону" вивели з ладу ворожий УАЗ "Буханка".Окрім цього було знищено автономний мобільний комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-П" на Слобожанському напрямку.Що відомо про комплекс "Муром-М" Комплекс "Муром-М" застосовується найчастіше для далекого спостереження. Зокрема, ця система має оптичну камеру з зумом високої якості. Завдяки цьому, наприклад, людину можна побачити на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Додамо, що на цьому ж напрямку прикордонники знищили "Муром-М" буквально 15 серпня. Втрати Росії в УкраїніЗа даними Генштабу, українські бійці ліквідували за минулу добу ще 580 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 280 470 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему, 26 ББМ та 12 танків ворога.Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на фронті.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.