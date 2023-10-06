Вранці 6 жовтня росіяни атакували центр Харкова. Внаслідок атаки щонайменше дев’ять людей отримали поранення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу."Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!", – закликав Синєгубов.А мер Ігор Терехов повідомив про те, що удар прийшовся по центральній частині міста.Пізніше в ГУНП в Харківській області повідомили, що за попередньою інформацією, ворог вдарив ракетами типу "Іскандер".Наслідки атакиЗа попередньою інформацією від Синєгубова, є влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. Троє людей отримали поранення, їхній стан легкий. "Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється", – написав очільник ОВА.Пізніше Терехов повідомив, що всі удари прийшлись по цивільній інфраструктурі, в тому числі, по житловому будинку. За непідтвердженою інформацією, під завалами може знаходитись дитина – рятувальники намагаються їх якнайшвидше розібрати.А Синєгубов додав, що всього до медиків звернулось 9 цивільних. Серед постраждалих – дитина 11 місяців.Удар росіян по селу Гроза5 жовтня росіяни вдарили "Іскандером" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину та кафе, де відбувались поминки за загиблим військовим. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинула 51 людина.Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не виключав, що удар міг навести хтось з місцевих жителів, адже ракета влучила прицільно в невелике приміщення. Цю версію перевірять СБУ та поліція.Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.Більше про ракетний удар по Грозі читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.