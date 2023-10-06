Колишній президент США Дональд Трамп нібито розповів австралійському мільярдеру Ентоні Пратту конфіденційну інформацію щодо американських атомних субмарин. Той розказав її ще 45 людям.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.Так, згідно з даними джерела, Трамп зустрічався з Праттом в резиденції Мар-а-Лаго у квітні 2021 року, через три місяці після того, як пішов з посади. "Під час розмови Трамп обговорював "передбачувану точну кількість ядерних боєголовок" на субмаринах та те, наскільки вони близько можуть підібратись до російських підводних човнів непоміченими", – повідомило джерело.Вже через "кілька хвилин" Пратт розповів цю інформацію своїм знайомим, а потім ще щонайменше 45 людям, включаючи співробітників, журналістів, іноземних та австралійських посадових осіб, а також кількох колишніх прем’єр-міністрів Австралії.Зазначимо, що тоді Австралія планувала заключити з США угоду про покупку субмарин. Ухвалили її лише в цьому році.Справа Трампа про "секретні документи"Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов’язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому. Пізніше йому висунули ще кілька звинувачень у цій справі.Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.Нещодавно стало відомо, що федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа із секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.