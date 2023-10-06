Озвучений раніше 2030 рік як термін для розширення Європейського союзу розглядається тільки як орієнтир. Оскільки завдяки Україні цей процес буде йти швидше.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля перед початком неформального саміту ЄС у Гранаді в Іспанії."Це політичний горизонт… Але це не означає точних термінів", – зазначив він.Таким чином, глава європейської дипломатії прокоментував журналістам фразу голови Європейської ради Шарля Мішеля стосовно того, що ЄС може поповнитися новими членами тільки в 2030 році.За словами Борреля, метою призначення подібної дати була "мобілізація політичної енергії для того, щоб розпочати рух".Також він висловив думку, що керівництво Євросоюзу і так витратило забагато часу для розширення складу блоку, й очікує на прискорення процесу розширення завдяки заявці України як кандидата на вступ до ЄС."Вона "підштовхнула" чергу, і черга рухатиметься, і ми рухатимемося швидше", – додав Боррель.Вступ України до ЄСНагадаємо, ще минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.При цьому віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу до ЄС розпочнуться цього року.Розширення ЄвросоюзуРаніше президент Європейської ради Шарль Мішель припустив, що Західні Балкани та інші країни-кандидати на вступ до ЄС, а також власне блок повинні бути готові до розширення до 2030 року.Єврокомісія також планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення ЄС вже у жовтні цього року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.