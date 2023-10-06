Україна покращила свої позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками другого єврокубкового тижня. Тепер Україна продовжує боротьбу за місце в ТОП-15, аби зберегти дві перепустки до кваліфікації Ліги чемпіонів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу. Україна набрала чотири очки, які розділили на 5 (кількість представників України в єврокубках на початку сезону). Кількість балів України збільшилася з 25,800 до 26,600. Завдяки цьому наша країна піднялася на 17-е місце, залишивши позаду Ізраїль, у якого 26,375 бала. Перед Україною поки знаходиться Норвегія, у неї 26,875 бала.Зауважимо, що починаючи з 16 позиції квота для команд у єврокубках зменшується до 4, замість 5.У сезоні 2024/25 Україна матиме п’ять представників у єврокубках: двох – у Лізі чемпіонів (одного у другому кваліфікаційному раунді, одного – у плей-оф раунді) одного – у Лізі Європи (у третьому кваліфікаційному раунді) двох – у Лізі конференцій (у другому кваліфікаційному раунді). Нагадаємо, цього тижня “Шахтар” у Лізі чемпіонів обіграв бельгійський “Антверпен”, а “Зоря” в Лізі конференцій здолала ісландський “Брейдаблік”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.