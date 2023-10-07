Оніміння кінцівок – це доволі поширений симптом у дорослих людей. Найчастіше він викликаний дією на нерв. А от те, що саме впливає на цей нерв може відрізнятися.РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео доктора Комаровського пояснює, коли варто звернути увагу на цей симптом.Це не діагнозНасамперед важливо знати, що оніміння кінцівок – це не діагноз. Це лише симптом, який може бути як поодиноким, так й одним із багатьох симптомів певної хвороби.Основі причині оніміння: певне положення руки чи ноги, коли людина сидить чи лежить в одній позі та таким чином перетискає нерв травми грижі міжхребцевих дисків розлад периферичного кровообігу при певних хворобах укуси комах відмороження опіки низький рівень вітаміну В12 певні шкірні хвороби тощоЯкщо ви відчуєте загальну слабкість, параліч, порушення чи втрата свідомості, запаморочення, інтенсивний головний біль, проблеми з мовленням в поєднанні з онімінням кінцівок, відразу звертайтеся до лікаря. У жодному разі не намагайтеся позбутися від оніміння дією холодних чи гарячих температур. Оскільки ви не відчуваєте температуру предмета, можна легко отримати опік чи обмороження частини тіла.Якщо у вас діагностовано хвороби, які пов’язані з певними запальними процесами, і на цьому фоні виникає оніміння, зниження виразності оніміння є критерієм ефективного лікування. Раніше ми розповідали, чи може розвинутися апендицит, якщо їсти фрукти з кісточками.Читайте також, чи справді білий цукор може впливати на появу прищів.