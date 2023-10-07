ООН правила групу експертів у село Гроза Харківської області, де через ракетний удар росіян загинули понад 50 осіб.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначало, що відправило у Харківську область польову групу. "Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Турк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства", – заявила речниця управління Елізабет Тросселл. За її словами, експерти ООН у Грозі поспілкуються з мешканцями та постраждалими та зберуть більше інформації про обстріл населеного пункту.Удар по селу ГрозаВчора вдень російські терористи вдарили ракетами "Іскандер" по селу Гроза Харківської області. Ракети влучили у кафе та магазин. На момент атаки там відбувалися поминки за полеглим військовим.Станом на ранок 6 жовтня внаслідок атаки загинули 52 особи. Остання жертва померла у лікарні.У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.