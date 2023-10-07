Внаслідок ранкового ракетного ворожого обстрілу Харкова було пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого частина жителів залишилася без світла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.Без електроенергії у Харкові тимчасово залишилося 33 юридичних та 127 фізичних споживачів.Крім того, на Київщині вчора знеструмлювалися 50 тисяч споживачів - це пов’язано з відключенням підстанції 110 кВ у регіоні через дії захисту.Сьогодні електроживлення для споживачів у Київській області відновлено.Ситуація у прифронтових областяхУ Донецькій області через російські обстріли без світла залишалися 23 населені пункти.Також було знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях."Енергетики працюють над відновленням живлення там, де вирішує безпекова ситуація", – розповіли в уряді.Ситуація із генерацієюВ уряді зазначили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів."Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної", – зазначається у повідомленні.Ракетний обстріл Харкова 6 жовтняЦього ранку російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова. За попередніми даними, росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".Під удар ворога потрапили житлові будинки. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 29 осіб. З-під завалів витягли тіло ще одного загиблого.Усі подробиці ракетної атаки військ РФ у Харкові та кадри з місця трагедії – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.